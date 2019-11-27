Академический признали восьмым районом Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-27T14:23:51+03:00

Официальный статус он получит к 2023 году

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Сегодня на заседании Гордумы в Екатеринбурге было принято решение включить микрорайон Академический в список районов города. Напомним, что такое предложение ранее высказывал глава города Александр Высокинский. Теперь инициативу передадут в законодательное собрание региона, а дальше в дело вступят федеральные органы.

- В настоящее время образование административных единиц – явление редкое, поэтому в данном вопросе городские власти выступают практически в роли первопроходцев, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Один из плюсов Академического – большое количество молодежи. А также единая концепция застройки и развития территории и продуманный архитектурный стиль.

Предполагается, что официальный статус микрорайон получит уже к 2023 году. В его состав включат Широкую речку и Краснолесье. В общей сумме, на территории нового района будут проживать около 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU