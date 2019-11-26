2019-11-26T18:32:14+03:00
Общество

Высокинский предложил сделать Академический восьмым районом Екатеринбурга

Проект рассмотрят в городской Думе
Алина СУРИНА
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Сейчас в районе проживает примерно 68,7 тысячи человекСейчас в районе проживает примерно 68,7 тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Александр Высокинский сегодня предложил сделать Академический восьмым районом города. Проект рассмотрят в городской Думе. После этого, если депутаты одобрят предложение главы города, будет официально оформлена законодательная инициатива для её рассмотрения региональным парламентом.

- Будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того будет принято решение по территориальным границам будущего района. - рассказал Александр Высокинский.

Планируется, что Академический станет восьмым районом столицы Урала в 2023 году. По последним данным здесь возведено 2 миллиона 173,7 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас в районе проживает примерно 68,7 тысячи человек.

Первый этап застройки Академического утверждён в границах улиц Верхнеуфалейской - Академика Вонсовского - Чкалова - Академика Сахарова - Амундсена - Тимофеева-Ресовского. Второй этап застройки утверждён в границах улиц Верхнеуфалейской - Тимофеева Ресовского - Амундсена - Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Помимо самого Академического в новый район войдут Широкая речка и Краснолесье. Сейчас Академический поделен между двумя административными районами - Ленинским и Верх-Исетским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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