В состав восьмого района Екатеринбурга хотят внести Широкую Речку

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-04T07:58:15+03:00

Так же в него войдет Академический

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Участники рабочей группы по созданию восьмого района Екатеринбурга на первом заседании утвердили «дорожную карту», в которой отражены все основные этапы создания нового района.

- Предполагается, что в него войдет как Академический, так и микрорайон Широкой Речки, - рассказали в пресс-службе департамента информполитики региона. – Суммарная численность жителей новой административной территории превысит 220 тысяч человек, что сопоставимо с численностью других районов Екатеринбурга.

Ожидается, что уже до конца года с инициативой выступят депутаты Гордумы. Затем нужно будет официально утвердить название нового района, внести изменения в законы, которые касаются административно-территориального устройства. И только после этого будет формироваться облбюджет.

Напомним, что восьмой район города планируется создать к 300-летию Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU