2019-10-04T07:58:15+03:00
Общество

В состав восьмого района Екатеринбурга хотят внести Широкую Речку

Так же в него войдет Академический
Мария Трапезникова
Поделиться:
В состав восьмого района Екатеринбурга хотят внести Академический и Широкую РечкуВ состав восьмого района Екатеринбурга хотят внести Академический и Широкую РечкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Участники рабочей группы по созданию восьмого района Екатеринбурга на первом заседании утвердили «дорожную карту», в которой отражены все основные этапы создания нового района.

- Предполагается, что в него войдет как Академический, так и микрорайон Широкой Речки, - рассказали в пресс-службе департамента информполитики региона. – Суммарная численность жителей новой административной территории превысит 220 тысяч человек, что сопоставимо с численностью других районов Екатеринбурга.

Ожидается, что уже до конца года с инициативой выступят депутаты Гордумы. Затем нужно будет официально утвердить название нового района, внести изменения в законы, которые касаются административно-территориального устройства. И только после этого будет формироваться облбюджет.

Напомним, что восьмой район города планируется создать к 300-летию Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сбегает не первый раз»: в Екатеринбурге вторые сутки ищут 14-летнюю Елену Есипчук
Уральскую столовую оштрафовали на 60 тысяч из-за курящих поваров
«А потом появится сквер Тимати?»: глава Екатеринбурга высказался против переименования скверов
Только по нечетным: в ГИБДД рассказали, в какие дни в Екатеринбурге чаще всего сбивают детей
В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки
Сквер у Драмтеатра причислят к особо охраняемой территории
Хотел перепродать на черном рынке: в Екатеринбурге угонщику автомобилей дали пять лет колонии
Уралец отбился в суде от трехмиллионного иска за электричество
Бесплатная вакцинация против пневмококковой инфекции – новое направление медицинской помощи пожилым людям
Вскрыл дом и влез внутрь: уральцу, укравшемуо DVD-плеер и электропилу, дали четыре года тюрьмы
«Хотела перебежать через пути, но не успела»: рядом с Кольцово грузовой поезд насмерть переехал женщину
На Шарташе за 55 миллионов продают домик у озера с зоной барбекю и бассейном
«Мощнейшее впечатление»: Елизавета Боярская прогулялась по Ельцин Центру
Созданием объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге займутся только два девелопера
«Вслед за братом»: сестра Шипулина тоже ушла из биатлона
В Екатеринбурге завтра пройдет марш в поддержку людей с онкологическими заболеваниями
Ушел из дома в черной кожанке: в Екатеринбурге 19-летнего парня не могут найти больше трех месяцев
Волейболисты с поражениями опорно-двигательного аппарата из Екатеринбурга стали чемпионами области
Экс-депутата из Екатеринбурга отправили под суд за взятку в шесть миллионов