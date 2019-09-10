Куйвашев сформировал группу по созданию нового района в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для создания нового, восьмого района в Екатеринбурге. Его планируют построить на базе планировочного района Академический.
- Группу возглавит первый замглавы района Алексей Орлов. Также в нее вошли замглав Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, замгубернатора Сергей Швиндт, представители региональных министерств, Заксобрания региона муниципальных органов власти и представители экспертного сообщества, - рассказали в пресс-службе мэрии города.
Напомним, что создание восьмого района включено в план мероприятий к проведению 30—летнего юбилея столицы Урала. На сегодняшний день в Академическом проживает 81 тысяча человек, а к 2023 году число жителей может вырасти до 120 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU