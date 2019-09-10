2019-09-10T11:21:59+03:00
Общество

Куйвашев сформировал группу по созданию нового района в Екатеринбурге

В нее вошли все главные лица города
Мария Трапезникова
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Куйвашев создал рабочую группу по созданию восьмого района ЕкатеринбургаКуйвашев создал рабочую группу по созданию восьмого района ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для создания нового, восьмого района в Екатеринбурге. Его планируют построить на базе планировочного района Академический.

- Группу возглавит первый замглавы района Алексей Орлов. Также в нее вошли замглав Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, замгубернатора Сергей Швиндт, представители региональных министерств, Заксобрания региона муниципальных органов власти и представители экспертного сообщества, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что создание восьмого района включено в план мероприятий к проведению 30—летнего юбилея столицы Урала. На сегодняшний день в Академическом проживает 81 тысяча человек, а к 2023 году число жителей может вырасти до 120 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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