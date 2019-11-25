2019-11-25T12:32:30+03:00
Общество

Следователи, ведущие дело гибели на Урале семьи манси, разыскивают очевидцев

В страшной трагедии на реке Лозьва пропали пять человек, троих нашли погибшими, еще двое до сих пор не найдены
Мария Трапезникова
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Следователи ищут очевидцев страшной трагедии на ЛозьвеСледователи ищут очевидцев страшной трагедии на ЛозьвеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим летом в поселке Ушма, который находится в Ивдельском ГО, произошла страшная трагедия – вечером 31 июля на реке Лозьва перевернулась моторная лодка с пятью людьми. В ней были три ребенка и два взрослых – мать и ее друг. Семья направлялась домой из поселка Вижай, где их ждал супруг женщины. Но так и не дождался и отправился на поиски.

- Примерно в 17-ти километрах вниз по течению, на берегу они нашли лодку, перевернутую вверх дном. После этого сотрудниками правоохранительных органов и представителями МЧС были организованы поиски пятерых пропавших, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Этим же днем спасатели примерно в 1,5 километрах от того места, где обнаружили лодку, нашли тела трех погибших – матери и ее двоих детей. Мужчину и еще одного ребенка до сих пор не нашли.

Следователи продолжают поиски двух пропавших. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователи продолжают поиски двух пропавших. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Поиски пропавших продолжаются. В этой связи следователи Ивделя просят всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавших, сообщить об этом, - добавили в СКР.

Позвонить можно по телефонам: 8 (34386) 2-21-08 или 2-25-99. Следователи разыскивают:

Бахтиярова Павла Савельевича, 08.03.1987 года рождения, уроженца поселка Ушма Ивдельского ГО.

Пеликова Алексея Михайловича, 2019 года рождения, уроженца поселка Трисколье Ивдельского ГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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