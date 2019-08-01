Друг погибшей на севере Урала семьи: «Без мотора лодка становится неуправляемой»

На севере Свердловской области произошла трагедия. В 18 километрах от поселка Ушма, который находится в Ивдельском городском округе, вниз по течению реки Лозьва перевернулась лодка. В ней находились двое взрослых и трое детей. Они пропали…

ХРОНИКА ЧП

Ночь на 1 августа

19:00 Тревогу забил житель села Ушма Михаил Пеликов. Его семья: 32-летняя супруга Светлана и трое детей: 13-летняя дочь и двое сыновей, одному из которых 9 лет, второму – меньше полугода, возвращались из Ивделя. Их путь домой лежал через поселок Вижай. Оттуда они должны были выехать на деревянной моторной лодке. От поселка Вижай до Ушмы можно добраться за четыре часа. Но лодка так и не появилась.

Управлял лодкой товарищ Пеликова - 31-летний житель села Ушма Павел Бахтияров.

00:30 Чтобы отыскать семью Михаил вместе с мужиками из поселка сели на моторную лодку и поехали в сторону Вижая. В 17 километрах от поселка Ушма они увидели у берега перевернутое судно. По спутниковому телефону Михаил позвонил в полицию.

02:00 На место трагедии выехали спасатели: четыре человека на моторных лодках.

- Ночью поиски усложнились тем, что начался сильный ливень, - объясняет руководитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

07:00 Спасатели начали обследовать реку от поселка Ушма до поселка Вижай.

- Расстояние от поселка Ушма до поселка Вижай по реке составляет 70 километров. Глубина реки до 6 метров, ширина 70-100 метров, скорость течения 0,5 м/сек. Поисковая группа обеспечена спутниковой связью, - отчитались в региональном ГУ МЧС. – Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семь человек, семь единиц техники, в том числе три лодки и два квадроцикла.

11:00 В 18,5 километрах от поселка Ушма спасатели нашли тела троих человек. Женщина и двое ее детей были в воде. Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются.

Вот маршрут, по которому передвигалась Светлана ПеликоваФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЛОДКА УГОДИЛА В ВОРОНКУ?

В поселке Ушма на берегу реки Лозьва сегодня живет около сорока человек. Все друг друга знают. Точно так же, как и в поселке Вижай. Там людей и того меньше – около 15 человек. Большинство местных жителей разъехались после пожара 2010 года. Тогда поселок практически полностью выгорел.

- Светлана вместе с детьми ездила в Ивдель. Их путь лежал по воде через поселок Вижай, - рассказывает друг семьи Владимир Черноскутов. - 30 июля Света вернулась из города в Вижай на машине МЧС. Они остановились у меня в фургончике и сутки ждали, когда из Ушмы за ними приедет наш общий товарищ Пашка Бахтияров.

Когда Павел приехал, Владимир помог семье собраться и проводил.

- Я не спрашивал у Светы зачем они ездили в Ивдель, - продолжает Черноскутов. – Думаю, что она возила детей в больницу на плановый осмотр, иначе, зачем ей брать с собой всех троих? Из-за чего могла опрокинуться лодка? Здесь много факторов, включая непогоду. Но в первую очередь из-за отказа мотора. Без него лодка превращается в неуправляемую посудину, так как течение на реке достаточно сильное. Вторая версия – это воронка, которую сложно заметить в темноте. Если попасть в водоворот без мотора, то выбраться практически нереально.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи СКР по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»