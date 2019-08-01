На севере Урала перевернулась лодка, в которой были пять человек: среди них трое детей

На севере Свердловской области произошло ЧП: в 15 километрах от поселка Ушма, вниз по течению реки Лозьва, перевернулась лодка. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в числе пропавших пять человек, из них трое - дети.

Ночью поиски велись под руководством главы ОВД Ивделя подполковника Животникова.

- Сообщение в полицию поступило в 00:30 с таксофона. Житель села Вижай Михаил Пеликов сообщил, что ждал лодку с семьей, но в назначенное время она не пришла. Начал искать и нашел перевернувшуюся лодку, прибитую к берегу, в районе слияния двух рек. В деревянной моторной лодке находился местный житель 1988 г. р., а также Светлана Пеликова 1987 г. р. с тремя детьми: дочерью 2006 г.р, и двумя сыновьями — 2010 и 2019 г. р, - сообщил полковник Горелых.

Муж пропавшей Михаил Пеликов был обеспокоен пропажей жены и детей и пошел искать их, но нашел лишь прибитую к берегу лодку. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, полицейские и следователи СКР. Поиски осложняются сильными дождями. На месте происшествия ждут водолазов.

- Для проведения поисковой операции сегодня ночью в поселке Ушма выдвинулись спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда: 4 человека и 2 единицы техники, в том числе 1 моторная лодка, - сообщили в главке регионального МЧС. - Утром спасатели на моторной лодке выдвинулись на обследование реки. Расстояние от поселка Ушма до поселка Вижай по реке составляет 70 км, глубина реки до 6 метров, ширина 70-100 м, скорость течения 0,5 м/сек. Поисковая группа обеспечена спутниковой связью. Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 7 человек, 7 единиц техники, в т.ч. 3 лодки и 2 квадроцикла.

В 11:22 в МЧС сообщили о том, что спасатели нашли троих человек без признаков жизни.

Тела умерших будут направлены на судебную медицинскую экспертизу для установления давности и точной причины смертиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда в 11-00 при обследовании реки Лозьвы в 18,5 км от поселка Ушма обнаружили в воде женщину и двое детей без признаков жизни, поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются. Лодка была обнаружена ранее в 17 км от поселка Ушма, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Следственном комитете рассказали о том, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьей «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- Вечером 31 июля жительница посёлка Ушма вместе с тремя своими несовершеннолетними детьми, а также со своим знакомым направились домой из посёлка Вижай на моторной деревянной лодке по реке Лозьва. Отец ждал семью вечером в посёлке Ушма, но не дождался. Вместе с другом они отправились вниз по течению реки на поиски. Примерно в 17 километрах по течению, на берегу они нашли лодку, перевёрнутую вверх дном. В связи с чем, были организованы поиски пятерых пропавших, - пояснили в СУ СКР региона.