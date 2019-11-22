2019-11-22T12:20:48+03:00
Общество

Водители, выдыхайте: пройти медкомиссию по старой цене уральцы смогут до середины лета

Новые правила вступают в силу с 1 июля 2020 года
Мария Трапезникова
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Новые правила вступают в силу с 1 июля 2020 годаНовые правила вступают в силу с 1 июля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера тысячи водителей во всех городах Свердловской области штурмом брали медицинские и наркологические центры, чтобы пройти транспортную комиссию и получить справку по старой цене. А все потому, что изначально Минздрав РФ принял решение о том, что с 22 ноября бумажка с подписью медиков будет стоит в разы дороже – от пяти до семи тысяч рублей.

Однако после того, как замминистра Министерства здравоохранения Олег Салагай увидел километровые очереди в каждом из медцентров, он объявил о том, что новый порядок прохождения комиссии будет отложен.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, новые правила вступают только с 1 июля 2020 года.

- Мы столкнулись с тем, что среди свердловчан распространяется слух о том, что сроки получения медзаключения по старым правилам продлены лишь до 1 января, - рассказал главврач Областной наркобольницы Антон Поддубный. – Она не соответствует действительности.

До середины лета заключение врача психиатра-нарколога можно будет получить в ОНБ по адресу: Екатеринбург, улица Халтурина, 44А с понедельника по пятницу. С собой нужно будет взять паспорт.

А вот с 1 июля, помимо врача психолога-нарколога, нужно будет сдать еще ряд анализов, которые будут выявлять у водителя маркеры хронического алкоголизма и наркозависимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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