2019-11-21T15:30:30+03:00
Общество

Уральцы зря стояли в огромных очередях: Минздрав решил отложить введение новых правил медосмотра для водителей

Они должны были начать действовать с 22 ноября. Из-за этого екатеринбуржцы занимали очереди у больниц с раннего утра
Олег ГАЛИМОВЕвгений Стоянов
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Уральцы не были в курсе, насколько повысят стоимостьУральцы не были в курсе, насколько повысят стоимостьФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 22 ноября по инициативе Минздрава в России должны были начать действовать новые правила получения справок для водительских прав. Водителям (и тем, кто собирается ими стать) в обязательном порядке пришлось бы сдавать анализы на наркотики. Также медики должны были брать кровь, чтобы узнать, нет ли у водителя склонности к хроническому алкоголизму.

Соответственно на получение медсправки ушло бы намного больше времени и денег. В свердловском правительстве уточняли, что процедура могла занять несколько недель (сейчас справку можно получить за пару часов).

Кроме того, проводить исследования крови и мочи могли только государственные учреждения. В Екатеринбурге это Областная наркологическая больница. Ее специалисты в разговоре с «Комсомолкой» рассказали, что итоговая стоимость справки для водительского удостоверения с завтрашнего дня должна была стоить 4759 рублей (сейчас в частной клинике ее стоимость 2500-3000 рублей).

Из-за грядущего увеличения стоимости справок, в екатеринбургских клиниках выстроились огромные очереди из желающих пройти медкомиссию по старым ценам.

Кроме того, многие уральцы были абсолютно не в курсе насколько должна была увеличиться стоимость справки с завтрашнего дня.

- Увидел новости и прибежал. Три часа потратил на трёх врачей, у каждого проводил минут по 10. Одни говорят, что будет стоить 5 тысяч рублей, другие - 7 тысяч, - поделился с «КП-Екатеринбург» посетитель Центра медицинских инициатив на Малышева,3 по имени Петр.

Другому нашему собеседнику пришлось провести в очереди четыре часа.

- Отправили с работы, я работаю водителем погрузчика. Завтра на категорию «А» и «В» будет стоить по 5000 рублей, на «С» «Е» - 15000, - говорил обеспокоенный мужчина в очереди.

Аналогичная ситуация была и в других регионах страны. Там также с самого утра выстраивались очереди из желающих запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

По-видимому, информация об огромных очередях водителей по всей стране дошла и до Минздрава. Днем 21 ноября заместитель министра Министерства здравоохранения Олег Салагай сделал сенсационное заявление, сказав, что новый порядок медосмотра для водителей будет отложен.

- С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, - написал чиновник у себя в Telegram-канале. Салагай рассказал, что новшество будет прорабатываться, как и стоимость в регионах.

О том, когда будет введен новый порядок медосмотра Салагай пока не уточнил.

Информацию о том, что новшества отложены на неопределенный срок «КП-Екатеринбург» подтвердили в свердловском Минздраве. Но в ведомстве уточнили, что дополнительной информации пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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