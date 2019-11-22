2019-11-22T10:47:05+03:00
Происшествия

В полиции рассказали, кому принадлежали 30 миллионов, которые стали добычей грабителей в Кольцово

Силовики считают, что преступники тщательно готовились к налету и собирали информацию о перевозке денег
Евгений Стоянов
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После ограбления полиция вводила план "Перехват", но поймать грабителей по горячим следам не удалосьПосле ограбления полиция вводила план "Перехват", но поймать грабителей по горячим следам не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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После ограбления на площади перед аэропортом Кольцово, где 22-летнего парня ограбили на 30 миллионов рублей, полиция завела уголовное дело по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Данная статься предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Также полковник Горелых подтвердил, что ограбление произошло перед отелем «Анджело», а также рассказал, кому принадлежали украденные деньги.

- Представители МВД в настоящее время анализируют изъятые с места ЧП съемки с камер наблюдения, проводят экспертизу обнаруженных гильз, выясняют личность хозяина сожженной машины, на которой скрылись злоумышленники, опрашивают потерпевшего и свидетелей, - уточнил Валерий Горелых.

Как мы писали раннее, жертвой грабителей стал 22-летний парень, который вез «черный нал» с «Таганского ряда».

- Сыщики угрозыска выяснили, что украденные деньги, по предварительным данным, принадлежали предпринимателю, работающему в сфере торговли одеждой, - уточнил представитель главка.

Также Горелых отметил, что к налету преступники тщательно подготовились.

- Вероятнее всего в кругу владельца похищенных денежных средств произошла утечка информации о предстоящей перевозке, криминальный результат не заставил себя долго ждать, - подытожил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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