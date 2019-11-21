2019-11-21T23:40:51+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге криминальное трио ограбило мужчину на 30 миллионов рублей

Преступники скрылись на автомобиле, который затем спалили
Лев ИСТОМИН
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В городе вводили план "Перехват"В городе вводили план "Перехват"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг вечером, 21 ноября, трое злоумышленников с оружием напали на 22-летнего мужчину на площади перед аэропортом Кольцово в Екатеринбурге. Нападавшие забрали у жертвы 30 миллионов рублей и скрылись на автомобиле.

Мужчину после нападения увезли на «скорой помощи» в одну из городских больниц. Госпитализация, скорее всего, ему не потребуется. Машину злоумышленников позже обнаружили возле трассы в районе остановки "Тубдиспансер", она выгорела дотла.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковника Валерия Горелых, на место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа полиции. В Екатеринбурге после ЧП вводился план «Перехват».

- По указанию руководства регионального полицейского главка ГУ МВД по Свердловской области для оказания помощи в раскрытии преступления направлены криминалисты, группа опытных сыщиков уголовного розыска и отделения по борьбе с организованной преступностью и кинолог со служебной собакой по кличке Арнелло, обученной работе по следу. Работу сотрудников МВД на месте происшествия руководитель ОВД микрорайона Компрессорный полковник полиции Эркен Ертысбаев, - рассказал «КП-Екатеринбург» полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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