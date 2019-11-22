Курьер вез «черный нал» в Бишкек: подробности ограбления в Кольцово, где добычей налетчиков стали 30 миллионов

Стали известны подробности дерзкого ограбления, которое произошло прямо на площади перед аэропортом Кольцово. Напомним, трое молодчиков с оружием (предположительно травматическим) напали на 22-летнего парня. Добычей грабителей стали 30 миллионов рублей. Чтобы найти налетчиков в городе вводили план «Перехват», но задержать преступников по горячим следам полиции не удалось. Позже «десятку», на которой ехали налетчики, найдут сожженной в районе остановки «Тубдиспансер».

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Екатеринбург» некоторые подробности дерзкого ограбления.

Все случилось напротив гостиницы «Анжело» - сразу после въезда на парковку. Ограбление произошло примерно в половине восьмого вечера, но жертва преступников обратилась в полицию далеко не сразу.

- Жертвой ограбления стал «обнальщик». Он вез «черный нал» с рынка «Таганский ряд». Собирался лететь в Бишкек, - рассказывает наш собеседник.

По его словам, пострадавший по национальности киргиз. Силовик предполагает, что в полицию парень обратился не сразу именно из-за того, что похищенные деньги являлись «черным налом».

Также наш собеседник уточнил, что о сумме в 30 миллионов известно со слов самого пострадавшего.

После нападения пострадавшего на «скорой помощи» увезли в одну из городских больниц. Госпитализация ему не потребовалась.

Дополнение:

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Также он рассказал о том, кому принадлежали украденные деньги.