2019-11-21T08:54:14+03:00
Происшествия

Встретились в кафе и танцевали: мужчиной, с которым в последний раз видели пропавшую молодую маму, оказался южанин

Юлия Григорьева не выходит на связь с вечера 18 ноября [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: предоставлено родственниками ЮлииФото: предоставлено родственниками Юлии
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Вот уже третьи сутки в Екатеринбурге ищут 37-летнюю Юлию Григорьеву. Молодая мама пропала вечером 18 ноября, в тот день она должна была вернуться из гостей домой, но вместо этого поехала в кафе «Мираж».

Таинственный ухажер попал на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено родственниками Юлии

Таинственный ухажер попал на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено родственниками Юлии

По словам родственников, на записях с камер видеонаблюдения видно, как она танцует в компании южанина. После этого Юлия вышла на улицу и села в белый Hyundai Sonata. Возможно, за рулем иномарки был тот же мужчина, что и в кафе.

- Этот мужчина нам неизвестен, - рассказывает брат мужа Юлии. – На связь она по-прежнему не выходит.

Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, позвоните в отдел полиции № 10 по телефонам: 8(343)356-42-10 или 02. Также вы можете связаться с родными Юлии. Номер мужа Сергея: 8 908 904-48-69, номер его брата Андрея: 8 965 535-88-08.

Юлия Григорьева садится в попутку на Сортировке.Видео: предоставлено "КП" Сергеем Григорьевым

Дома Юлию ждут муж и пятилетняя дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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