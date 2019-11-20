2019-11-20T11:07:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге полицейские завершили поиски Бехрузбека Калмаханова

Мальчик ушел из дома еще утром 17 ноября
Мария Трапезникова
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Мальчика искали трое суток. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуМальчика искали трое суток. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Бехрузбека Калмаханова, который ушел из дома, в районе Уралмаша, еще утром 17 ноября. К поискам сразу же подключилась полиция.

- Был установлен круг общения подростка и выяснилось, что на связь он выходил через соцсети, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – При общении со сверстниками он сказал, что домой возвращаться не планирует, так как ему хочется погулять самостоятельно.

Вчера полицейские через друзей и знакомых нашли, где скрывается подросток, и убедили его вернуться домой. Свой побег мальчик объяснил тем, что родители никогда не разрешали ему гулять подолгу - а ему очень хотелось.

- Семья, в которой воспитывается ребенок, на учете в полиции не состоит, - добавили в УМВД по Екатеринбургу. – Противоправных действий в отношении подростка, а также им самим совершено не было.

С мальчиком провели беседу о том, что нехорошо сбегать из дома, и отправили к родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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