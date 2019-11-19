2019-11-19T14:43:10+03:00
Происшествия

«Уже сбегал из дома»: на Уралмаше пропал 12-летний школьник с синим рюкзаком

Мальчик ушел из дома утром 17 ноября, но так и не вернулся обратно
Мария Трапезникова
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Мальчика ищут вторые сутки. Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуМальчика ищут вторые сутки. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга разыскивает 12-летнего Калмаханова Бехрузбека. Последний раз мальчика видели в районе Уралмаша 17 ноября, когда он утром, около 11:00, ушел из дома по адресу: Победы, 38. С тех пор его никто не видел.

- Ранее подросток уже сбегал из дома, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения.

Приметы: худощавое телосложение, рост 150 сантиметров, черные волосы и карие глаза.

На момент ухода был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки, черную шапку и портфель синего цвета.

Его вы вдруг где-то видели мальчика или знаете, где он может быть, позвоните в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-74 (78, 80), 8 (343) 325-42-05 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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