2019-11-16T12:35:36+03:00
Происшествия

Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку

На его поиски уже выехали волонтеры и полицейские
Олег ГАЛИМОВ
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О пропаже сообщила жена пенсионераО пропаже сообщила жена пенсионераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В лесу под Екатеринбургом, в поселке Верхнее Дуброво пропал пенсионер. На его поиски уже выдвинулись полицейские и волонетры отряда «Лиза Алерт». К сожалению, в ориентировке отсутствует фотография дедушки.

Известно, что вчера вечером он ушел гулять и не вернулся.

- Уже сутки в лесу под посёлком Верхнее Дуброво Белоярского района находится Перцев Валерий Иванович 72 года. Дедушка очень хочет домой. Нам нужны люди и мы просим вас о помощи! Дорога каждая минута, важен каждый человек! – говорится в сообщении отряда «Лиза Алерт»

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Вот как ситуацию прокомментировали в областном главке полиции.

- Органы внутренних дел совместно с волонтёрами сейчас проводят мероприятия по определению местонахождения данного человека, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — За помощью к представителям МВД обратилась супруга гражданина, и ситуацию усугубляет то, что у него при себе не оказалось мобильного телефона, при помощи которого можно было бы установить оперативно ещё вчера, что с ним случилось и почему он не может выбраться.

Напомним, что в октябре этого года крупнейшие поисково-спасательные отряды искали 27-летнюю Ксению Каторгину. Молодая мама пропала после того, как отправилась продавать свой автомобиль Audi Q5. Позже выяснилось, что Ксению убили трое жителей Челябинской области, сейчас они находятся в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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