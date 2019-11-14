2019-11-14T14:55:47+03:00
Общество

Завтра Урал заметет: спасатели выпустили штормовое предупреждение

Водителей и пешеходов просят быть предельно аккуратными
Мария Трапезникова
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Завтра на Урал придут сильные метели и снегопадыЗавтра на Урал придут сильные метели и снегопадыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение. Завтра, 15 ноября, по всей Свердловской области ожидаются сильный снег и метели, в северной части региона и в горах могут быть снежные заносы.

- В связи со снегопадом спасатели призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении маневров на дороге, - предупредили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Всех новичков и тех, кто просто не уверен в своих навыках вождения, просят на время отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

- Если осадки застали вас в машине прямо посреди трассы, поверните на обочину и, резко не тормозя, остановитесь, - добавили в МЧС. - Обязательно включите аварийные огни и переждите снегопад.

Пешеходов также просят быть предельно внимательными на улице, чтобы не упасть и не получить травм. Чтобы не допустить аварий, на дороги выйдет спецтехника, которая будет бороться со снегом и гололедом.

- В целях безопасности советуем двигаться вслед на техникой, не пытаясь идти на обгон и вообще отказаться от поездок на дальние расстояния, - добавили в пресс-службе Уралуправтодора.

Если вдруг вы попали в ЧС, сразу же звоните спасателям МЧС по телефонам: 101 или 112. А мы, кстати, сегодня рассказывали, что плохая и холодная погода продлится недолго - уже к концу недели на Урал снова придет потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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