Погода как на американских горках: к концу недели в Екатеринбурге резко потеплеет

14 Нояб. 09:02 2019-11-14T14:41:13+03:00

Еще ночью будет -14, а к утру температура поднимется до +1

Изменить размер текста: A A

Если вы сегодня, пройдясь по морозным улицам, совсем замерзли, то спешим вас образовать: с завтрашнего дня в Екатеринбург снова придет умеренно-теплая погода. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предрекли горожанам на ближайшие дни.

Сегодня, 14 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем столбики термометров продержатся на отметке -12… -14. На дорогах - гололедица.

В ночь на пятницу, 15 ноября, будет морозно - до -14 и без осадков. Днем резко потеплеет до +1 и пройдет мокрый снег. Автолюбителям советуют сильно не гнать - на дорогах сохранится сильный гололед.

В ночь на субботу, 16 ноября, температура опустится до -2… -4, в днем поднимется до +3. Будет облачно и без осадков.

Напоминаем, что сотрудники Госавтоинспекции накануне вынесли экстренное предупреждение о непогоде на ближайшие дни и попросили водителей быть предельно аккуратными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU