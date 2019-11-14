2019-11-14T14:41:13+03:00
Общество

Погода как на американских горках: к концу недели в Екатеринбурге резко потеплеет

Еще ночью будет -14, а к утру температура поднимется до +1
Мария Трапезникова
Поделиться:
К концу недели в Екатеринбурге потеплеетК концу недели в Екатеринбурге потеплеетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Если вы сегодня, пройдясь по морозным улицам, совсем замерзли, то спешим вас образовать: с завтрашнего дня в Екатеринбург снова придет умеренно-теплая погода. Рассказываем, что синоптики из Уралгидрометцентра предрекли горожанам на ближайшие дни.

Сегодня, 14 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем столбики термометров продержатся на отметке -12… -14. На дорогах - гололедица.

В ночь на пятницу, 15 ноября, будет морозно - до -14 и без осадков. Днем резко потеплеет до +1 и пройдет мокрый снег. Автолюбителям советуют сильно не гнать - на дорогах сохранится сильный гололед.

В ночь на субботу, 16 ноября, температура опустится до -2… -4, в днем поднимется до +3. Будет облачно и без осадков.

Напоминаем, что сотрудники Госавтоинспекции накануне вынесли экстренное предупреждение о непогоде на ближайшие дни и попросили водителей быть предельно аккуратными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году