«Настоящий уральский характер»: Куйвашев поздравил екатеринбургского космонавта, которого наградил Путин

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-13T10:30:29+03:00

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Накануне екатеринбуржцу Сергею Прокопьеву, который покорил космические просторы, присвоили звание Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин. В число тех, кто поздравил космонавта, вошел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Сложность и масштаб стоящих перед вами задач, работа в условиях нештатных ситуаций требовали от вас мужества, смелости, психологической устойчивости, - отметил губернатор. – Вы с честью справились со всеми вызовами, продемонстрировав не только высочайший профессионализм, лидерские качества, но и настоящий уральский характер.

Кстати, во время своих экспедиций Прокопьев активно участвовал в продвижении ключевых региональных проектов. На орбиту он выходил дважды – летом и зимой прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU