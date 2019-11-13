2019-11-13T07:01:29+03:00
Общество

Екатеринбуржец, покоривший космос, получит звание Героя России

Указ уже подписал президент РФ Владимир Путин
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Космонавт Сергей Прокопьев"Фото: сообщество "Космонавт Сергей Прокопьев"
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Екатеринбуржец Сергей Прокопьев, который дважды выходил в открытый космос и полгода находился в космической командировке, получит звание Героя России.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и подписал президентов РФ Владимиром Путиным.

- За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на международной космической станции, присвоить звание Героя РФ Прокопьеву Сергею Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, - говорится в документе.

Напомним, что его первый полет, совершенный 15-16 августа прошлого года, продлился 7 часов и 46 минут. Второй (11-12 декабря) – 7 часов и 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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