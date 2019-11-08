2019-11-08T11:26:51+03:00
Общество

В 2020 году в Екатеринбурге появится 100 новых автобусов

Вот только на сегодняшний день денег из городского бюджета хватает только на 50 машин
Мария Трапезникова
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Еще 100 автобусов закупят к Универсиаде-2023Еще 100 автобусов закупят к Универсиаде-2023Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году в Екатеринбурге появится 100 новых автобусов. Мэрия планирует закупить их уже в первой половине года, однако на сегодняшний день денег хватает только на 50 машин.

- Сейчас область нам подставляет плечо. С учетом региональных денег мы сможем зайти в лизинговую сделку и теперь, соответственно, говорим о сотне автобусов, - отметил глава города Александр Высокинский. – Но к Универсиаде нам нужно будет купить еще 100 автобусов.

Для этого также готовится лизинговый контракт. В будущем будет объявлен конкурс.

- До момента проведения Универсиады мы планируем существенно обновиться, - заключил Высокинский.

Отметим, что не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Там поднимался вопрос о поставке белорусских автобусов МАЗ к Универсиаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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