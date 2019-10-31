2019-10-31T06:14:16+03:00
Общество

Зима уже дышит в затылок: екатеринбуржцев ожидают морозные выходные

Самая холодная ночь будет с пятницы на субботу
Мария Трапезникова
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В ближайшие дни обещают сильные метели и снегопадыВ ближайшие дни обещают сильные метели и снегопадыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы уже сегодня вышли на улицу, то успели прочувствовать холодный шепот наступающей зимы. А если нет, то вот совет – одевайтесь тепло, доставайте шапки, шарфы и варежки, потому что за окном бушует метель. Синоптики из Уралгидрометцентра рассказали, какая температура ждет горожан на эти выходные.

В четверг, 31 октября, весь день будет идти сильный снег, в некоторых районах города завоет метель. Так что будьте аккуратней. Утром столбики термометров будут придерживаться отметки -7, днем чуть потеплеет – до -2…-4. Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/секунду.

В ночь на 1 ноября по региону пройдет небольшой снег, температура опустится до -8. Днем синоптики обещают сильный снег и -4…-6. Ветер северо-восточный с переходами на северо-западный 5-10 м/секунду, с порывами до 14 м/секунду.

В ночь на 2 ноября никаких осадков не обещают, но это будет самая холодная и морозная ночь за неделю – столбики термометров опустятся до -11. Правда, днем чуть-чуть потеплеет – до -4…-6. Будет ясно, ни снега, ни дождя, ни метели.

Накануне спасатели МЧС вынесли экстренное предупреждение о сильных метелях по всему Уралу. А сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости держать дистанцию на дорогах и не ездить слишком быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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