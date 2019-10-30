Спасатели бьют тревогу: на Урал обрушится снежная метель

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-30T12:44:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели вынесли экстренное предупреждение о сильных снегопадах и метели, которые обрушатся на Свердловскую область с 31 октября на 1 ноября. Многим горожанам пришла СМС-рассылка:

- По данным синоптиков, 31 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снегопад, метель. Будьте бдительны.

В пресс-службе Уралуправтодора добавили, что снегопады пройдут, в основном, на юге и юго-востоке области. На войну с непогодой выйдет 130 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, тракторы и погрузчики.

Сегодня Госавтоинспекция также предупредила водителей и пешеходов о непогоде и дала пару советов о правилах безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU