Спасатели бьют тревогу: на Урал обрушится снежная метель
Спасатели вынесли экстренное предупреждение о сильных снегопадах и метели, которые обрушатся на Свердловскую область с 31 октября на 1 ноября. Многим горожанам пришла СМС-рассылка:
- По данным синоптиков, 31 октября местами в Свердловской области ожидается сильный снегопад, метель. Будьте бдительны.
В пресс-службе Уралуправтодора добавили, что снегопады пройдут, в основном, на юге и юго-востоке области. На войну с непогодой выйдет 130 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, тракторы и погрузчики.
Сегодня Госавтоинспекция также предупредила водителей и пешеходов о непогоде и дала пару советов о правилах безопасности на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU