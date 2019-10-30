Водителей предупредили о сильном снегопаде и гололеде на дорогах

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-30T08:01:12+03:00

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Сегодня утром жителей Екатеринбурга засыпало снегом, а накануне Урал пережил настоящий ураган. До конца этой недели установится минусовая температура, поэтому Госавтоинспекция вынесла предупреждения всем водителям.

Автомобилистам еще раз напоминают о необходимости перестроиться на «зимний» режим – поменять летнюю резину на зимнюю, а также исключить резкие маневры и торможения, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

- Водителям, которые не имеют опыта вождения, в «скачкообразных» погодных условиях лучше временно не садиться за руль, - добавили в ГИБДД по Свердловской области. – В ДТП, при смене погоды, чаще всего попадают именно они.

Пешеходам нужно быть более внимательными при переходе проезжей части. Прежде чем пересечь дорогу, следует убедиться, что машины вас пропускают. А еще нужно на верхнюю одежду наклеить светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU