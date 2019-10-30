Природа переоделась в белое: Екатеринбург завалило снегом
Сегодняшнее утро стало для Екатеринбурга по-настоящему снежным и красивым: тротуары и деревья медленно, но верно окрашиваются в белый цвет. Вместе с тем, погода сегодня, 30 октября, будет морозной – утром ожидается до -5, днем потеплеет до -2.
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
В некоторых районах Свердловской области похолодает до -8, а на юге региона жителям придется откапываться от снега – там ожидается усиление осадков.
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Вы только посмотрите - настоящая зима! Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
В целом, до конца недели и днем, и ночь сохранится минусовая температура, так что есть шанс, что слякоти и грязи на дорогах мы не увидим.
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU