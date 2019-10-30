2019-10-30T06:14:37+03:00
Общество

Природа переоделась в белое: Екатеринбург завалило снегом

Днем сегодня будет минусовая температура
Мария Трапезникова
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В центре идет настоящий снегопад. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"В центре идет настоящий снегопад. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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Сегодняшнее утро стало для Екатеринбурга по-настоящему снежным и красивым: тротуары и деревья медленно, но верно окрашиваются в белый цвет. Вместе с тем, погода сегодня, 30 октября, будет морозной – утром ожидается до -5, днем потеплеет до -2.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

В некоторых районах Свердловской области похолодает до -8, а на юге региона жителям придется откапываться от снега – там ожидается усиление осадков.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Вы только посмотрите - настоящая зима! Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Вы только посмотрите - настоящая зима! Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

В целом, до конца недели и днем, и ночь сохранится минусовая температура, так что есть шанс, что слякоти и грязи на дорогах мы не увидим.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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