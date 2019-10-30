«Гололед жуткий»: на Химмаше троллейбус врезался в столб
А вот и первые последствия снегопада в Екатеринбурге: на Химмаше, на улице Пархоменко, троллейбус врезался в столб. Очевидцы рассказывают, что водитель не справился с управлением, так как на дорогах жуткий гололед. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что в столкновении со столбом никто из пассажиров не пострадал.
- Ничего удивительного, резина у них такая. А гололед на остановке и правда жуткий, - рассказал Альберт в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Остановка на улице Пархоменко находится на крутом склоне, горку уже должны были посыпать песком. Из-за аварии на участке образовалась большая пробка – сервис «Яндекс.Карты» оценивает ее в пять баллов.
Фото: Яндекс.Карты
Еще одна авария на Химмаше произошла на улице Димитрова – там «Газель» врезалась в пассажирский автобус. К счастью, эта авария тоже без пострадавших.
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ГИБДД, вместе с тем, вынесла предупреждение о гололедице и непогоде и попросила водителей соблюдать дистанцию и не торопиться.
ИСТОЧНИК KP.RU