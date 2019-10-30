«Гололед жуткий»: на Химмаше троллейбус врезался в столб

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-30T08:45:37+03:00

Изменить размер текста: A A

А вот и первые последствия снегопада в Екатеринбурге: на Химмаше, на улице Пархоменко, троллейбус врезался в столб. Очевидцы рассказывают, что водитель не справился с управлением, так как на дорогах жуткий гололед. В отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что в столкновении со столбом никто из пассажиров не пострадал.

- Ничего удивительного, резина у них такая. А гололед на остановке и правда жуткий, - рассказал Альберт в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Остановка на улице Пархоменко находится на крутом склоне, горку уже должны были посыпать песком. Из-за аварии на участке образовалась большая пробка – сервис «Яндекс.Карты» оценивает ее в пять баллов.

Фото: Яндекс.Карты

Еще одна авария на Химмаше произошла на улице Димитрова – там «Газель» врезалась в пассажирский автобус. К счастью, эта авария тоже без пострадавших.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ГИБДД, вместе с тем, вынесла предупреждение о гололедице и непогоде и попросила водителей соблюдать дистанцию и не торопиться.

ИСТОЧНИК KP.RU