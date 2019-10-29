Власти Екатеринбурга продлили обсуждения генплана-2035

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-29T13:51:42+03:00

Оставить свои пожелания можно до 29 декабря

Изменить размер текста: A A

Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялось заседание гордумы, в ходе которого разговор пошел о новом генплане-2035. Его выдвинули на общественные обсуждения еще в начале октября.

Основной акцент был сделан на сохранении и развитии естественного природного каркаса Екатеринбурга и на разделении города на 57 микрорайонов.

- В этом есть неоспоримая логика: к примеру, микрорайоны Академический и Солнечный в сравнении с обжитыми территориями Екатеринбурга развиваются более интенсивно, что влечет за собой необходимость проектирования и возведения в новых районах большего количества школ, детсадов и объектов социальной сферы, - отметил замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин.

В связи с тем, что геплан вызвал такой большой отклик среди населения и шквал критики со стороны ведущих городских застройщиков, обсуждения решили продлить до 29 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU