Власти Екатеринбурга продлили обсуждения генплана-2035
Сегодня в администрации Екатеринбурга состоялось заседание гордумы, в ходе которого разговор пошел о новом генплане-2035. Его выдвинули на общественные обсуждения еще в начале октября.
Основной акцент был сделан на сохранении и развитии естественного природного каркаса Екатеринбурга и на разделении города на 57 микрорайонов.
- В этом есть неоспоримая логика: к примеру, микрорайоны Академический и Солнечный в сравнении с обжитыми территориями Екатеринбурга развиваются более интенсивно, что влечет за собой необходимость проектирования и возведения в новых районах большего количества школ, детсадов и объектов социальной сферы, - отметил замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин.
В связи с тем, что геплан вызвал такой большой отклик среди населения и шквал критики со стороны ведущих городских застройщиков, обсуждения решили продлить до 29 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU