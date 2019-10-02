Екатеринбуржцев пригласили обсудить генплан развития города до 2035 года

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-02T09:21:10+03:00

С проектом можно будет ознакомиться в семи районных администрациях

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Администрация Екатеринбурга пригласила жителей обсудить генплан развития города вплоть до 2035 года. Информация об этом появилась на официальном портале мэрии.

- Поделиться общественным мнением можно до 29 ноября 2019 года, принять участие в обсуждении сможет любой желающий, - говорится там. – Для этого, в целях идентификации, нужно будет оставить ФИО, дату рождения, адрес места жительства или регистрации.

Экспозиция проекта откроется 8 октября и будет доступна горожанам до 5 ноября включительно, в администрациях всех семи районов города. Также с проектом можно будет ознакомиться уже через неделю на сайте общественных обсуждений.

Выставку генплана возможно будет посетить с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, и в пятницу – с 9:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней).

ИСТОЧНИК KP.RU