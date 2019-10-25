«Не надо создавать «генплан запретов»: глава Екатеринбурга обсудил новый генплан с застройщиками

25 Окт. 09:35 2019-10-25T09:39:39+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с ведущими застройщиками города и обсудил с ними проект нового генплана до 2035 года. Там же присутствовал Министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков.

Проект вынесли на обсуждения еще в начале октября, однако он практически сразу вызвал волну недовольства. Высокинский отметил, что перед тем, как воплощать что-то в жизнь, будут учтены все мнения застройщиков.

- Мы предлагаем сейчас для обсуждения не готовый проект, а новую логику разработки Генплана. Мы в корне меняем методологию и выносим на общественные обсуждения градостроительную политику в целом, - отметил мэр.

Главная задача, которую перед собой поставили разработчики проекта, - разработать такой проект, который смог бы удовлетворить всех. У прошлого плана такой направленности не было.

- Замгенерального директора Forum Group Сергей Мямин высказал мнение о том, что нужно сделать генплан «планом возможностей для застройщиков» и и постараться не превратить его в «генплан запретов», - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Во время встречи застройщики предложили привлечь к обсуждениям независимых российских и зарубежных экспертов. А Высокинский добавил, что такие встречи должны проходить еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU