«Видать, сюрприз готовят»: в Екатеринбурге «построили» новую станцию метро

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-21T06:27:58+03:00

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В Екатеринбурге, если верить Google Maps, появилась новая станция метро. Кажется, кто-то не смог дождаться второй ветки, и решил хотя бы так сдвинуть процесс обсуждений. Поэтому теперь между станциями «Геологическая» и «Чкаловская» расположилась «Посадская».

Новую отметку на карте заметили пользователи – все отреагировали по-разному.

- Видать, сюрприз нам готовят, скоро глядишь, и вторую ветку метро откроют. А потом и третью, а потом и утро наступит – на работу пора идти будет, - шутит в сообществе «Интересный Екатеринбург» пользователь Алексей Иванов.

Вот так карта выглядела вчера. Несуществующая "Посадская" оказалась между "Чкаловской" и "Геологической". Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

А вот так карта выглядит сегодня. Найдите одно отличие. Фото: Google Maps

Но все-таки многие надеются, что это «поспособствует» в продвижении вопроса второй станции метро, которое, кстати, уже началось. Не так давно глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился подготовить проект межевания и планировки территории. На ней будет находиться вторая ветка от станции «Янтарная» до «Каменных палаток». А заплатить за нее готовы 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU