2019-10-17T07:15:20+03:00
Происшествия

У пропавшей студентки из меда накануне нашли наркотики

За сутки до исчезновения Анну остановили инспекторы ГИБДД и отправили на медосвидетельствование, после чего она исчезла
Мария Трапезникова
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Появилась новая информация об исчезнувшей студентки из меда. Фото: соцсетиПоявилась новая информация об исчезнувшей студентки из меда. Фото: соцсети
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У пропавшей накануне студентки медицинского университета, 19-летней Анны Ивониной, за день до пропажи обнаружили в салоне автомобиля наркотики. Ее для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД, на улице Егоршинский Подход.

- Отчасти хочу успокоить и родителей девушки, и всех, кто волнуется о ней. Ситуация, в которую угодила студентка, действительно непростая, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Два дня назад, 12 октября, в 22:19 сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Skoda Fabia с челябинскими номерами. Им управляла женщина. Также в машине находились разыскиваемая родителями Анна и молодой человек по имени Умед.

И вот, в ходе досмотра, инспекторы обнаружили у Анны вещество, которое с виду напоминало наркотики.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- По внешним признаком оно похоже на наркотическое. Вещество находилось в пачке сигарет. На место происшествия представители ДПС вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Находку отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр, - добавил Горелых.

Двоих пассажиров, Анну и Умеда, отправили на медосвидетельствование – результаты появятся чуть позже.

- После этого как раз и последовало таинственное исчезновение дочки-студентки. Не исключено, что оно связано с проверкой по задержанию с наркотиками, - подытожил Валерий Горелых.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сейчас делом занимается МВД. Если вы знаете о местонахождении Анны, то позвоните ее родителям по номерам +7 912 608 00 32 (Татьяна) или +7 912 245 23 63 (Сергей).

Напомним, что писали о том, что Анна пропала 13 октября, сразу после того, как в Екатеринбурге нашли тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая бесследно исчезла еще 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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