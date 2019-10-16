2019-10-16T12:46:32+03:00
Происшествия

После убийства девушки в Екатеринбурге пропала красивая студентка

По словам родителей, она ушла с неизвестным мужчиной
Олег Галимов
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Девушка не выходит на связь с воскресенья. Фото: СОЦСЕТИДевушка не выходит на связь с воскресенья. Фото: СОЦСЕТИ
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В Екатеринбурге ищут 19-летнюю студентку медицинского университета Анну Ивонину. Девушка пропала 13 октября, с тех пор она не выходит на связь. На ее странице «ВКонтакте» указано, что Анна была в сети в 14:44.

Перед пропажей Анна поссорилась с родителями. Фото: СОЦСЕТИ

Перед пропажей Анна поссорилась с родителями. Фото: СОЦСЕТИ

По словам родителей девушки, на камерах видеонаблюдения в подъезде видно, как их дочь уходит с неизвестным мужчиной. Родные Анны уже написали заявление в полицию. Если вы знаете о местонахождении Анны, то позвоните ее родителям по номерам +7 912 608 00 32 (Татьяна) или +7 912 245 23 63 (Сергей).

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Сообщение о пропаже студентки колледжа поступило в дежурную часть отдела полиции № 14, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения. Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-14, либо 02, - рассказали в городской полиции.

Напомним, что 10 октября в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина. Вчера девушку нашли мертвой в колодце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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