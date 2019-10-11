2019-10-11T11:41:56+03:00
Общество

Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку

Животное потерялось вчера вечером, ее искали всю ночь – но пока безрезультатно
Мария Трапезникова
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Юку взяли со зверофермы полтора года назад. Фото: dashabaryshnikovaekb в InstagramЮку взяли со зверофермы полтора года назад. Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram
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Под Екатеринбургом, в городе Березовский, потерялась ручная чернобурая лисичка по кличке Юка. Она сорвалась с поводка во время прогулки и убежала, куда – непонятно.

- Мы шли уже поздно вечером по улице Строителей, вокруг никого не было, - вспоминает Дарья Барышникова, хозяйка лисицы. – Так что вряд ли кто-то мог к рукам прибрать ее. Она ошейником зацепилась за куст и слетела с поводка.

Зверек абсолютно ручной, но к чужим не подходит. Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram

Зверек абсолютно ручной, но к чужим не подходит. Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram

Юку Дарья взяла со зверофермы полтора года назад. Искали ее всю ночь, но пока безрезультатно.

- Она не дастся никому в руки, может укусить, если кто-то посторонний возьмет на руки, но при этом абсолютно домашняя, - рассказывает Дарья.

Если вы вдруг где-то могли видеть Юку, сообщите об этом хозяйке по телефону: +7 908 927 21 11 (Дарья).

Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram

Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram

Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram

Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram

Кстати, мы недавно рассказывали, как в Екатеринбурге искали лысого кота по кличке Бес. Его хозяин, боец Рустам, даже предлагал нашедшему вознаграждение в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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