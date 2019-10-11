Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку
Под Екатеринбургом, в городе Березовский, потерялась ручная чернобурая лисичка по кличке Юка. Она сорвалась с поводка во время прогулки и убежала, куда – непонятно.
- Мы шли уже поздно вечером по улице Строителей, вокруг никого не было, - вспоминает Дарья Барышникова, хозяйка лисицы. – Так что вряд ли кто-то мог к рукам прибрать ее. Она ошейником зацепилась за куст и слетела с поводка.
Зверек абсолютно ручной, но к чужим не подходит. Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram
Юку Дарья взяла со зверофермы полтора года назад. Искали ее всю ночь, но пока безрезультатно.
- Она не дастся никому в руки, может укусить, если кто-то посторонний возьмет на руки, но при этом абсолютно домашняя, - рассказывает Дарья.
Если вы вдруг где-то могли видеть Юку, сообщите об этом хозяйке по телефону: +7 908 927 21 11 (Дарья).
Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram
Фото: dashabaryshnikovaekb в Instagram
Кстати, мы недавно рассказывали, как в Екатеринбурге искали лысого кота по кличке Бес. Его хозяин, боец Рустам, даже предлагал нашедшему вознаграждение в 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU