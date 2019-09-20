2019-09-20T11:11:20+03:00
Общество

«Будьте людьми, а не чертями»: хозяин татуированного Беса из Екатеринбурга заплатит 500 тысяч его спасителю

Рустам очень переживает за кота и считает, что кто-то его держит «в заложниках»
Мария Трапезникова
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Котика ищут уже пять дней. Фото: Кот Бес в InstagramКотика ищут уже пять дней. Фото: Кот Бес в Instagram
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Недавно мы писали о том, что в Екатеринбурге уже несколько дней ищут, пожалуй, самого брутального котика с татуировками. Его хозяин Рустам очень переживает и предлагает нашедшему денежное вознаграждение – 500 тысяч рублей.

Мужчина считает, что кто-то мог подобрать Беса и просто не хочет его возвращать. И вот тогда для этого человека Рустам подготовит не вознаграждение, а кару.

Если вы вдруг знаете, где Бесик, сообщите об этом Рустаму. Фото: Кот Бес в Instagram. Коллаж: Алексей Булатов

Если вы вдруг знаете, где Бесик, сообщите об этом Рустаму. Фото: Кот Бес в Instagram. Коллаж: Алексей Булатов

- Имейте ввиду, что будете жестоко наказаны – ни менты, ни блатные, ни Господь Бог вас не спасёт! – написал мужчина у себя в Instagram. – Поверьте мне на слово, кто меня знает, понимают, что это не просто слова, так и будет! Я с удовольствием причиню вам десятикратную боль!

Рустам призывает нашедших вернуть ему кота, ведь «все равно всплывет инфа», и отмечает, что вся информация о местонахождении Бесика будет тщательно проверяться.

Рустам - боец ММА, поэтому сомневаться в его словах точно не стоит. Фото: Рустам в Instagram

Рустам - боец ММА, поэтому сомневаться в его словах точно не стоит. Фото: Рустам в Instagram

- Надеюсь на ваше благоразумие и здравый смысл, люди. Нужна конкретная инфа о том, где он. Вознаграждение можно будет получить только при личной встрече. Не тратьте ни мое время, ни свое. Будьте людьми, а не чертями!

Сам Рустам – боец ММА, поэтому сомневаться в его словах точно не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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