В «городе бесов» потерялся Бес: екатеринбуржцы три дня ищут татуированного кота
В «городе бесов» потерялся настоящий Бес – кот породы сфинкс. Животное убежало три дня назад, последний раз его видели в поселке Первомайском, который находится на 12 километре Челябинского тракта. Он выпрыгнул из окна и растворился в темноте.
- Искал сам, везде и всюду, звал – бесполезно. Двое суток уже прошло, он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс сравни смерти. Очень сильно переживаю, не ем, не сплю, - рассказал хозяин кота Рустам.
Рустам очень переживает за кота. Фото: Кот Бес в Instagram
Сейчас котика ищут 15 человек, он может быть где угодно. Рустам отмечает, что его могли подобрать волонтеры и приютить у себя.
- Главное, чтобы был живой, я места себе не нахожу, успокоительные жру горстями, - переживает он.
Сам Рустам, как и его кот, почти полностью покрыт татуировками, а еще занимается единоборствами и помогает приютам. У животного, кстати, все наколки сделаны в криминальной тематике – у него есть звезды, которые обычно «носят» авторитеты в тюрьмах, а также карты, девушки и оружие. В общем, настоящий кошачий барон. Красуются они на груди кота, спине, чуть-чуть – на морде и лапах.
У кота куча "тюремных" татуировок. Фото: Кот Бес в Instagram
Кстати, Бес, на самом деле, очень популярный – у него есть свой Instagram, он даже засветился в клипе группы «Каспийский груз».
Если вы нашли кота или видели его где-то, напишите Рустаму в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU