В «городе бесов» потерялся Бес: екатеринбуржцы три дня ищут татуированного кота

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-18T11:38:22+03:00

Его хозяин Рустам очень переживает и просит помощи в поисках

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В «городе бесов» потерялся настоящий Бес – кот породы сфинкс. Животное убежало три дня назад, последний раз его видели в поселке Первомайском, который находится на 12 километре Челябинского тракта. Он выпрыгнул из окна и растворился в темноте.

- Искал сам, везде и всюду, звал – бесполезно. Двое суток уже прошло, он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс сравни смерти. Очень сильно переживаю, не ем, не сплю, - рассказал хозяин кота Рустам.

Рустам очень переживает за кота. Фото: Кот Бес в Instagram

Сейчас котика ищут 15 человек, он может быть где угодно. Рустам отмечает, что его могли подобрать волонтеры и приютить у себя.

- Главное, чтобы был живой, я места себе не нахожу, успокоительные жру горстями, - переживает он.

Сам Рустам, как и его кот, почти полностью покрыт татуировками, а еще занимается единоборствами и помогает приютам. У животного, кстати, все наколки сделаны в криминальной тематике – у него есть звезды, которые обычно «носят» авторитеты в тюрьмах, а также карты, девушки и оружие. В общем, настоящий кошачий барон. Красуются они на груди кота, спине, чуть-чуть – на морде и лапах.

У кота куча "тюремных" татуировок. Фото: Кот Бес в Instagram

Кстати, Бес, на самом деле, очень популярный – у него есть свой Instagram, он даже засветился в клипе группы «Каспийский груз».

Если вы нашли кота или видели его где-то, напишите Рустаму в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU