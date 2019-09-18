2019-09-18T11:38:22+03:00
Общество

В «городе бесов» потерялся Бес: екатеринбуржцы три дня ищут татуированного кота

Его хозяин Рустам очень переживает и просит помощи в поисках
Мария Трапезникова
Поделиться:
Кота по кличке Бес ищут уже третьи сутки. Фото: Кот Бес в InstagramКота по кличке Бес ищут уже третьи сутки. Фото: Кот Бес в Instagram
Изменить размер текста:

В «городе бесов» потерялся настоящий Бес – кот породы сфинкс. Животное убежало три дня назад, последний раз его видели в поселке Первомайском, который находится на 12 километре Челябинского тракта. Он выпрыгнул из окна и растворился в темноте.

- Искал сам, везде и всюду, звал – бесполезно. Двое суток уже прошло, он дома-то мерзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс сравни смерти. Очень сильно переживаю, не ем, не сплю, - рассказал хозяин кота Рустам.

Рустам очень переживает за кота. Фото: Кот Бес в Instagram

Рустам очень переживает за кота. Фото: Кот Бес в Instagram

Сейчас котика ищут 15 человек, он может быть где угодно. Рустам отмечает, что его могли подобрать волонтеры и приютить у себя.

- Главное, чтобы был живой, я места себе не нахожу, успокоительные жру горстями, - переживает он.

Сам Рустам, как и его кот, почти полностью покрыт татуировками, а еще занимается единоборствами и помогает приютам. У животного, кстати, все наколки сделаны в криминальной тематике – у него есть звезды, которые обычно «носят» авторитеты в тюрьмах, а также карты, девушки и оружие. В общем, настоящий кошачий барон. Красуются они на груди кота, спине, чуть-чуть – на морде и лапах.

У кота куча "тюремных" татуировок. Фото: Кот Бес в Instagram

У кота куча "тюремных" татуировок. Фото: Кот Бес в Instagram

Кстати, Бес, на самом деле, очень популярный – у него есть свой Instagram, он даже засветился в клипе группы «Каспийский груз».

Если вы нашли кота или видели его где-то, напишите Рустаму в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шанс есть: спасенному в Екатеринбурге щенку хаски сделают переливание крови
Зима близко: к концу недели на Урале пойдет снег
Более 900 школьников прошли летнюю производственную практику на Свердловской детской железной дороге
Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о массовой драке со стрельбой на «Таганском ряду»
«Мисс Екатеринбург» снимется в фильме с Нагиевым
Скоростной мобильный интернет появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар
На Урале – штормовое предупреждение: несколько простых правил поведения в непогоду
Важные перестановки: в Екатеринбурге начал ходить муниципальный 27 автобус
Сильный ветер и дожди: на Свердловскую область надвигается непогода
Региональные операторы ТКО могут получить налоговые льготы
Скандальным делом о смерти пенсионерки в Алапаевске занялся СК
В екатеринбургском ЦПКиО царит свободный рынок
Чтобы никто не достал: в Екатеринбурге на крыше ТЦ установили еще одну «дверь в никуда»
Подкараулили у подъезда: следователи рассказали подробности изнасилования девушки в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге за 336 миллионов построят новый Центр медицины катастроф
На ВИЗ-Стали повышают пожарную безопасность
Дорожники «переодели» 13 свердловских трасс
На Урале установили «зебры» около школ только после вмешательства прокуратуры
ПАО «ФСК ЕЭС» установит новейшие высоковольтные вводы на 27 подстанциях Урала
«Таскала за волосы по всей квартире»: свердловчанке, которая долгое время избивала дочь, дали 3 года условно
«Очень актуально»: Покрас Лампас предложил изобразить на Уралмаше «супрематическую дубинку»
Долой пляжи: уральские курорты попали в топ-10 самых популярных мест для новогодних праздников
Уже были жалобы: на Урале прикрыли баню из-за отсутствия огнетушителей
В Екатеринбурге появится многоуровневый паркинг
В Екатеринбурге открыли сквозное движение через кольцо на Серафимы Дерябиной
История повторяется: в уральском поселке рухнул мост, соединяющий две его части
«Еще на год ближе к смерти»: Хабиб Нурмагомедов хочет приехать в Екатеринбург, чтобы отпраздновать день рождения
Екатеринбургские хоккеисты вернулись домой: «Автомобилист» обыграли «Авангард» в домашнем матче