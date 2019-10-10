В Кольцово из-за экстренной посадки военного самолета задерживаются десятки рейсов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-10T11:48:48+03:00

В Кольцово экстренно приземлился военный самолет, из-за этого многие рейсы задерживают на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кольцово из-за экстренной посадки военного самолета, который летел из Челябинска, полностью парализована работа. Вылет многих рейсов задерживается на несколько часов. А те самолеты, которые должны были приземлится в столице Урала с минуты на минуту, отправлены на запасные аэродромы в ближайшие города.

Так, рейс до Ташкента, который должен был вылететь еще в 13:25, перенесли до 15:00. А тот, который должен был отправиться в Москву в 13:55, задержали до 16:30.

Сейчас сотни пассажиров вынуждены ждать, так как их рейсы перенесли на другое время. Фото: онлайн-табло Кольцово

- Пассажиров рейса попросили пройти к кафе «Шоколадница» и получить прохладительные напитки, - передает с места событий корреспондент «Комсомолки».

Сейчас картина выглядит вот так. Фото: Евгений Стоянов

Несколько рейсов до Москвы отменены вообще – они должны были вылететь в 16:50. Своего времени сейчас ожидают сотни пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU