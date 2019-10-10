Из-за севшего «на брюхо» в Кольцово самолета уральцев отправляют в Челябинск, Пермь и Тюмень

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-10T11:32:02+03:00

Многие рейсы будут ждать разрешения на посадку в других городах

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В Екатеринбурге парализована работа аэропорта Кольцово. Сегодня там совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет АН-12, борт сел «на брюхо» из-за поломки шасси. Из-за этого другие самолеты вынуждены идти на посадку в Пермь, Челябинск и Тюмень.

По данным flightradar, речь идет о самолетах из Уфы, Джербы, Новосибирска и Москвы.

Рейс из туниса отправился в Пермь. Фото: скриншот

А самолет из Москвы - в Челябинск. Фото: скриншот

ИСТОЧНИК KP.RU