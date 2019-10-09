«Воспринял как личное оскорбление»: в Екатеринбурге подрались водитель маршрутки и пешеход

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-09T10:50:41+03:00

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Вчера вечером в Екатеринбурге у остановки «Ясная» произошла драка между водителем маршрутки №05 и пешеходом, рассказали ngzt.ru.

В Интернете появилось несколько вариантов развития событий. Согласно первой версии, водитель остановил маршрутку на «зебре», а пешеход воспринял это как личное оскорбление – после чего накинулся на водителя, выбив ногой дверь.

Вторая версия представляет ситуацию с противоположной точки зрения – самого пешехода. Он рассказал, что на него накинулся водитель, после того, как он действительно пнул дверь.

- Сообщение в полицию поступило около 21:00. Прибывший наряд полиции для выяснения обстоятельств инцидента доставил обоих участников конфликта в дежурную часть. Полицейские опросили мужчин, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Мы, кстати, не так давно рассказывали, как еще один пешеход напал на водителя троллейбуса – он покусал напуганную женщину и сломал у машины дворники. А вчера ночью еще один пешеход с перцовым баллончиком напал на таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU