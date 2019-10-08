2019-10-08T07:53:05+03:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга разбирается с пассажиром-дебоширом, напавшим на таксиста

Инцидент произошел сегодня ночью – неизвестный забрызгал глаза водителю перцовым баллончиком
Мария Трапезникова
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Полиция Екатеринбурга ищет пассажира, напавшего на таксистаПолиция Екатеринбурга ищет пассажира, напавшего на таксистаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудник полиции разбираются с пассажиром-дебоширом, который сегодня ночью, 8 октября, напал на водителя «Яндекс.Такси». Неизвестный мужчина остановил «попутку», которой оказалась брендированная машина сервиса такси, сел и забрызгал водителю глаза перцовым баллончиком.

- Факт действительно есть, от водителя поступило заявление, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Сейчас по данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции №1 проводится проверка. Сотрудник полиции выясняют обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Заявитель направлен на медосмотр для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

Кстати, вот такие неадекватные пассажиры – не единичный случай в Екатеринбурге. Не так давно мы рассказывали, что посреди дня на водителя троллейбуса напал мужчина – он покусал женщину и сломал дворники транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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