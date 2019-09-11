Решил отомстить: в Екатеринбурге пассажир покусал водителя троллейбуса за палец
Екатеринбург не перестает удивлять неожиданными инцидентами. Например, вчера, 10 сентября, недовольный пассажир решил покусать женщину-водителя троллейбуса за то, что она закрыла двери и не пустила его в салон.
Желая отомстить, мужчина сломал один из стеклоочистителей троллейбуса, умудрился вытащить несчастную женщину на улицу и покусал ее за пальцы.
- По данному факту проводится проверка. Изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Перепуганный водитель не смогла продолжить маршрут – ее забрали с собой приехавшие на место полицейские. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование, которое выяснит тяжесть причиненного ей вреда. Кстати, этот случай еще раз показывает, что все жители в столице Урала - очень нервные.
ИСТОЧНИК KP.RU