Всему виной дороги и дети: Екатеринбург вошел в ТОП-3 самых нервных городов России

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-04T12:57:23+03:00

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Екатеринбург занял третье место среди самых нервных городов России за 2019 год. И не удивительно, ведь, говорят, жизнь в столице Урала очень тяжела: нормального лета нет, на дорогах постоянно пробки, женщины кругом алчные, да и грудь у них маленькая.

- Во время опроса всем респондентам задавали вопросы: «Вы часто нервничаете?», «Когда вы нервничали в последний раз?», «В связи с чем вы нервничали?», - рассказали в пресс-группе агентства Zoom Market, которое проводило данное исследование. – Чаще всего горожане нервничают из-за работы или бизнеса (57%), из-за детей и семьи (32%), а также из-за транспорта и дорог (11%).

Кстати, на первом месте по уровню нервозности твердо стоит Махачкала, а на втором – Москва. Всего в опросе участвовали 20 городов из разных регионов России, общая выборка составила 2 400 интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU