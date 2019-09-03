У Иркутска меньше, у Саратова больше: у екатеринбурженок оказалась маленькая грудь

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-03T13:00:52+03:00

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Накануне 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера аналитики Авито выяснили, какого размера покупают белье в Екатеринбурге. Оказалось, что уралочки носят 75-А «однерка», когда самая распространенный объем чашки среди россиянок – В «двойка». Отметим, что размер А считается одним из самых маленьких размеров.

Самым скромным размером выдающейся части тела обладают иркутянки. У сибирячек чаще всего встречается размер 70А. А вот самыми пышными формами обладают жительницы Саратова и Ульяновска.

- В среднем жительницы Екатеринбурга в 2019 году тратили на покупку белья почти 800 рублей. Выше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону – около 2 000 рублей. Следом идут жительницы Москвы также с «четверкой» – в среднем 1 260 рублей. На третьем месте оказались самарчанки. В этом городе, где лидирует второй размер бюстгальтера, в среднем жительницы тратят на данный предмет гардероба 1 120 рублей, - рассказывают в Авито.

Меньше всего на покупку такого предмета белья тратят жительницы Нижнего Новгорода – в среднем 620 рублей; самый распространенный размер бюстгальтера здесь B.

ИСТОЧНИК KP.RU