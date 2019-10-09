Вылезали через окно: в Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли двух человек

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-09T06:33:36+03:00

Сегодня ночью в Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли двух человек, их вытащили через окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никто из них не пострадал

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Сегодня ночью в Екатеринбурге произошел еще один пожар – на улице Посадская загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Диспетчеры получили информацию в 03:49.

- На площади в 20 «квадратов» огонь полностью уничтожил домашнее имущество в квартире, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Спасатели через окна эвакуировали двух человек.

К счастью, никто из них не пострадал. В тушении пожара были задействованы 10 человек на трех спецмашинах. Огонь ликвидировали уже спустя 20 минут.

Еще один крупный пожар произошел ночью на Уралмаше – там загорелся супермаркет, из дымящегося здания эвакуировали 10 человек, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU