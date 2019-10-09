Приехали на 11 машинах: в Екатеринбурге из горящего супермаркета эвакуировали 10 человек

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-09T06:06:58+03:00

Никто из них не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге этой ночью из горящего супермаркета на Уралмаше эвакуировали 10 человек. Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:06, на место сразу же выехали 45 спасателей.

- На площади в 5 «квадратов» был охвачен огнем утеплитель фасада здания магазина, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении были задействованы 11 спецмашин.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Из горящего здания были эвакуированы 10 сотрудников, которые работали там ночью. Никто из них не пострадал. Что стало причиной возгорания – пока не понятно, это сейчас устанавливается пожарными дознавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU