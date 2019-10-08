ВИЗ-Сталь победила в турнире по мини-футболу среди уральских предприятий Группы НЛМК
В Екатеринбурге на манеже клуба «ВИЗ Синара» прошел турнир по мини-футболу cреди уральских предприятий Группы НЛМК. Традиционные соревнования на приз газеты «Верх-Исетский рабочий» проводятся в 25-й раз. Последние шесть лет они имеют статус открытого корпоративного спортивного мероприятия.
Награждение победителей
Видеосюжет о турнире смотрите по ссылке.
Турнир
В этот раз на площадке встретились пять футбольных команд: цеха холодной прокатки (ЦХП) и заводоуправления ВИЗ-Стали, ВИЗа, НЛМК-Урал и Вторчермета НЛМК Урал. Соревнования проходили по круговой системе. Обладателем кубка победителя стала команда ЦХП ВИЗ-Стали. Второе место заняли футболисты Вторчермет НЛМК Урал, третье – НЛМК-Урал. Все призеры получили дипломы и ценные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU