Сквер у Драмтеатра причислят к особо охраняемой территории

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-04T08:53:08+03:00

Новый статус он получит уже в ноябре

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В ноябре этого года всеми известный сквер у Театра Драмы занесут в список особо охраняемых территорий. Об этом заявил председатель Городской Думы Игорь Володин во время объезда скверов.

- В ходе объезда планируется также посетить скверы имени Джавахарлала Неру, Юнеско и тот, что находится на улице Клары Цеткин, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что изначально в списке претендентов на охраняемые территории было 19 парков и скверов. Мы, кстати, в августе публиковали полный список всех зеленых участков. Присвоить статусы ООПТ планируется к 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU