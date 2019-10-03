Екатеринбургские газовики «распотрошили» свою машину ради участия во флешмобе
Спасатели газовой службы «Екатеринбурггаз» решили поддержать всемирный флешмоб #TetrisChallenge, который сейчас очень популярен среди пользователей Instagram. Его суть – расположить предметы, которые относятся к профессии таким образом, чтобы получился своеобразный тетрис. А затем лечь рядом и сфотографировать себя с высоты.
- Наши сотрудники показали «начинку» аварийно-спасательной машины «04» – то, что каждый день используется в работе при выезде на экстренные заявки, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».
А вот так их работы выглядит с высоты. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"
Спасатели рассказали, что весь инвентарь, который они ежедневно используют в работе, настолько большой, что даже не уместился на фотографии. Поэтому газовики использовали только основные вещи.
Кстати, сегодня мы рассказывали, что в челлендже поучаствовали и музыканты Свердловской филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU