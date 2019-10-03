2019-10-03T14:12:48+03:00
Общество

Екатеринбургские газовики «распотрошили» свою машину ради участия во флешмобе

На фотографии смогли уместить только основной рабочий инвентарь
Мария Трапезникова
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Газовики решили поддержать всемирный флешмоб и тоже раскрыли содержимое своей машины. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"Газовики решили поддержать всемирный флешмоб и тоже раскрыли содержимое своей машины. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"
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Спасатели газовой службы «Екатеринбурггаз» решили поддержать всемирный флешмоб #TetrisChallenge, который сейчас очень популярен среди пользователей Instagram. Его суть – расположить предметы, которые относятся к профессии таким образом, чтобы получился своеобразный тетрис. А затем лечь рядом и сфотографировать себя с высоты.

- Наши сотрудники показали «начинку» аварийно-спасательной машины «04» – то, что каждый день используется в работе при выезде на экстренные заявки, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

А вот так их работы выглядит с высоты. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

А вот так их работы выглядит с высоты. Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Спасатели рассказали, что весь инвентарь, который они ежедневно используют в работе, настолько большой, что даже не уместился на фотографии. Поэтому газовики использовали только основные вещи.

Кстати, сегодня мы рассказывали, что в челлендже поучаствовали и музыканты Свердловской филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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