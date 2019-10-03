#tetrischallenge: уральские музыканты «сфоткались» на полу с инструментами ради флешмоба
Музыканты из Уральского молодежного симфонического оркестра присоединились к забавному флешмобу #tetrischallenge, который сейчас очень популярен среди пользователей Instagram во всем мире. Фотографией они поделились у себя в аккаунте.
- На сцене такого точно не увидишь: в День музыки артисты нашей молодежки присоединились к всемирной акции, - рассказали в Свердловской филармонии. - Потом мы их, конечно, подняли и вернули на сцену, чтобы сыграть вечерний концерт.
Флешмоб начал набирать обороты в начале сентября. Первым его организовали полицейские из Цюриха, затем к ним присоединились другие спецслужбы во всем мире. Спустя время в «стиле тетрис» стали фотографироваться представители самых разных профессий. Если перейти по хэштегу #tetrischallenge в Instagram, то можно увидеть больше 10 тысяч подобных фотографий.
Уральские музыканты приняли участие во всемирном флешмобе.Видео: Свердловская филармония
ИСТОЧНИК KP.RU