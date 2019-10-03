2019-10-03T14:55:56+03:00
Общество

#tetrischallenge: уральские музыканты «сфоткались» на полу с инструментами ради флешмоба

Его суть - разложить рядом с собой вещи, которые характеризуют профессию, в «стиле тетриса»
Мария Трапезникова
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Вот как это выглядит сверху. Фото: Свердловская филармонияВот как это выглядит сверху. Фото: Свердловская филармония
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Музыканты из Уральского молодежного симфонического оркестра присоединились к забавному флешмобу #tetrischallenge, который сейчас очень популярен среди пользователей Instagram во всем мире. Фотографией они поделились у себя в аккаунте.

- На сцене такого точно не увидишь: в День музыки артисты нашей молодежки присоединились к всемирной акции, - рассказали в Свердловской филармонии. - Потом мы их, конечно, подняли и вернули на сцену, чтобы сыграть вечерний концерт.

Флешмоб начал набирать обороты в начале сентября. Первым его организовали полицейские из Цюриха, затем к ним присоединились другие спецслужбы во всем мире. Спустя время в «стиле тетрис» стали фотографироваться представители самых разных профессий. Если перейти по хэштегу #tetrischallenge в Instagram, то можно увидеть больше 10 тысяч подобных фотографий.

Уральские музыканты приняли участие во всемирном флешмобе.Видео: Свердловская филармония

ИСТОЧНИК KP.RU

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