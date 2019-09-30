Замерзающие жители 145 домов Екатеринбурга получат тепло завтра

СЕГОДНЯ 19:51 2019-09-30T19:51:47+03:00

Сейчас не обогреваются 111 жилых домов в Кировском районе и 34 в Чкаловском Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Замерзающие жители 145 домов в Екатеринбурге подключат к теплу до завтрашнего вечера. Во всех социальных объектах батареи уже горячие. Сегодня завершается четвертый этап масштабных пусковых работ по подключению к теплу.

- По последним данным на 18 часов 30 сентября, в Екатеринбурге отопление включено во всех детских садах, школах, больницах и других социальных объектах. В жилом фонде подключение к теплоносителям многоквартирных жилых домов составляет более 98 процентов. Всего же в уральской столице энергетикам предстоит обогреть 7945 домов, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Сейчас не обогреваются 111 жилых домов в Кировском районе и 34 в Чкаловском. Все пусковые работы по запуску тепла в уральской столице выполняются по намеченному графику, несмотря на незначительные локальные аварии в сетях.

Напомним, региональная МинЖКХ завтра открывает горячую линию в связи с подачей отопления. Позвонить и пожаловаться на качество тепла можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (343) 358-18-10.

ИСТОЧНИК KP.RU