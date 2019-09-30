2019-09-30T09:13:57+03:00
Общество

Куда звонить, если нет отопления: МинЖКХ Свердловской области открыли «горячую линию»

Тепло дали почти во всех домах города
Мария Трапезникова
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МинЖКХ запустили "горячую линию", куда можно звонить и жаловаться на качество отопления в батареяхМинЖКХ запустили "горячую линию", куда можно звонить и жаловаться на качество отопления в батареяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональная МинЖКХ открывает «горячую линию» в связи с подачей отопления. Она начнет работать уже с 1 октября. Позвонить и пожаловаться на качество тепла можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: 8 (343) 358-18-10.

- На вечер 29 сентября стопроцентное теплоснабжение жилфонда обеспечено в 88 муниципальных образованиях и в 93 объектах соцсферы, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В целом по области отапливается 85 миллионов квадратных метров жилья и почти 6 тысяч учреждений соцсферы.

В Екатеринбурге к вечеру 29 сентября без отопления остались неподключенными 10% жилфонда и 3,6% соцкультбыта. Там тепло обещают провести до завтрашнего дня, 1 октября.

Напомним, что сейчас завершается четвертый этап подключения тепла. А мы ранее публиковали полный график с точными районами и улицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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